Bor Kütüphanesi: Eğitim ve Sosyal Yaşamın Merkezi

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi, yalnızca kitap okunan ve ders çalışılan bir mekan olmanın ötesine geçerek eğitim, kültür ve sosyal yaşamın merkezi haline gelmeye devam ediyor.

Kamu kurumlarıyla yürüttüğü iş birlikleri kapsamında düzenlenen yeni bir etkinlikte, üniversite öğrencileri ile farklı yaş gruplarındaki öğrenciler kütüphanede bir araya geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Ayşe Köksal tarafından yürütülen "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" dersi kapsamında gerçekleştirilen proje, teorik eğitimi uygulamalı çalışmalarla birleştirdi. Proje kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinden 56 üniversite öğrencisi, 19 farklı grup halinde çeşitli etkinlikler hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul öncesi, ilkokul ve lise öğrencileriyle buluşan öğretmen adayları, bilgi ve deneyimlerini eğlenceli etkinliklerle paylaştı.

Etkinlikler kapsamında Müzik Öğretmenliği öğrencileri Türkiye'nin yedi bölgesinden seçtikleri eserlerle müzik ziyafeti sunarken, Matematik Öğretmenliği öğrencileri kütüphanenin Kültür ve Sanat Evi bölümünde bulunan yöresel eşyaları inceleyerek geometrik şekiller ve ölçüm analizleri gerçekleştirdi. Resim Öğretmenliği öğrencileri Niğde'nin yöresel kıyafetlerini tanıtan çalışmalar yaparken, İngilizce Öğretmenliği öğrencileri ise çeşitli oyun ve uygulamalarla çocukların yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Kütüphane içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin hem öğrenmesini hem de sosyalleşmesini sağlarken, kütüphane ortamını farklı disiplinlerin buluştuğu canlı bir eğitim alanına dönüştürdü.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç alınan yerler olmadığını, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin yürütüldüğü yaşam alanları olduğunu ifade edildi. Farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturan çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerinin belirtildiği açıklamada, kütüphane üyeliğini artırmak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceği kaydedildi. - NİĞDE