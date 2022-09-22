Bosna Hersek'te çocukların gözünden "Anne, savaş istemiyorum" sergisi açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te çocukların gözünden "Anne, savaş istemiyorum" sergisi açıldı

22.09.2022 17:20
Bosna Hersek'te çocukların gözünden "Anne, savaş istemiyorum" sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, çocukların çizimlerinden oluşan "Anne, savaş istemiyorum" konulu resim sergisi açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, çocukların çizimlerinden oluşan "Anne, savaş istemiyorum" konulu resim sergisi açıldı.

Saraybosna Edebiyat ve Tiyatro Sanatları Müzesi'nde açılan sergide, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonyalı ve günümüzde Ukraynalı çocukların resimlerine yer verildi.

Polonya'nın Saraybosna Büyükelçisi Jaroslaw Lindenberg, ülkesindeki çocukların yaklaşık 80 yıl önce çizdiği ile Ukraynalı çocukların bugün çizdiği resimler arasında büyük benzerlikler olduğunu ifade ederek, "Her savaş acımasızdır. Burada Saraybosna'da da binlerce çocuk öldü. Savaştaki çocuklar, çocukluğunu kaybediyor ve bu büyük bir travma." dedi.

Müze Müdürü Sejla Sehabovic de Ukraynalı çocukların sesini duyurmak için sergiyi açtıklarını, savaşı yaşayan tüm dünya çocuklarının resimlerinden oluşan bir serginin açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Saraybosna Savaş Çocukluğu Müzesi Müdürü Jasminko Halilovic ise milyonlarca Ukraynalı çocuğun evinden uzakta olduğunu anımsatarak, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta da binlerce çocuğun aynı acıyı yaşadığını kaydetti.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Polonya, Dünya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek'te çocukların gözünden 'Anne, savaş istemiyorum' sergisi açıldı - Son Dakika

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