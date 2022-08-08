Aliya İzetbegoviç doğumunun 97. yılında anılıyor - Son Dakika
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Aliya İzetbegoviç doğumunun 97. yılında anılıyor

08.08.2022 12:58

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 97. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde açık kapı günleri başladı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 97. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde açık kapı günleri başladı.

İzetbegoviç'in hayatına dair birçok anı ve eşyanın bulunduğu müze 10 Ağustos'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 97. yılı dolayısıyla Preporod Boşnak Kültür Derneği tarafından da tasavvuf müziği konseri ve anma programı düzenlenecek.

Aliya İzetbegoviç kimdir?

İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın da kurucuları arasında yer alan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA), 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aliya İzetbegoviç doğumunun 97. yılında anılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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