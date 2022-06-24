SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabı tanıtıldı

24.06.2022 19:29

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yazar Mustafa Tatcı'nın "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabının Boşnakça tercümesinin tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yazar Mustafa Tatcı'nın "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabının Boşnakça tercümesinin tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Boşnak Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde konuşan Tatcı, 12 dile tercüme edilen kitabın insanlık için faydalı bir eser olduğunu söyledi.

Tanıtım etkinliğine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, akademisyen Amina Siljak Jesenkovic ve kitabın Türkçeden çevirisini yapan Vahidin Preljevic de katıldı.

Programda sanatçı Latif Mocevic ilahiler seslendirdi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 'Aşkın Dili Yunus Emre' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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