Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye 'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Boşnak Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde konuşan Tatcı, 12 dile tercüme edilen kitabın insanlık için faydalı bir eser olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 'Aşkın Dili Yunus Emre' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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