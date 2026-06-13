Boyabatlı minikler geçmişin kültürünü müzede keşfetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri, Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni ziyaret ederek ilçenin köklü tarihini, geleneklerini ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında müze yetkilileri tarafından öğrencilere; Boyabat'ın tarımsal faaliyetleri, ilçenin tescilli tarım ürünleri, zengin mutfak ve yemek kültürü ile geçmişten günümüze uzanan misafir ağırlama gelenekleri anlatıldı. Renkli görüntülerin sahne olduğu ziyarette minikler, geleneksel el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle Boyabat'ın coğrafi işaretli tescilli ürünü olan tarihi "Boyabat Çemberi" ve dokuma kültürü öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Törensel günler, nişan, düğün gibi geçiş dönemleri gelenekleri ve unutulmaya yüz tutmuş sözlü anlatı kültürü hakkında da bilgilendirilen çocuklara, müzenin bahçesinde geleneksel çocuk oyunları tanıtılarak oynatıldı.

Ziyaret, minik öğrencilerin müze önünde çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SİNOP