Bozcaada'da Bayram Rekoru - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bozcaada'da Bayram Rekoru

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Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayarak 20 bin kişiyi ağırladı. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. Bozcaada'daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı adadaki işletmecileri ve esnafları sevindirdi. Tatilciler, adanın koylarında ve plajlarında denize girme fırsatı buldu, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti, yöresel lezzetleri deneyerek keyifli anlar yaşadı. Bozcaada'nın turizm sektörü canlandı ve tatilciler unutulmaz hatıralar biriktirdi.

15.04.2024 09:50  Güncelleme: 09:53
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Bozcaada'da bayram rekoru

Kuzey Ege'nin turizm merkezi, Bozcaada Ramazan Bayramı'nda 20 bin kişi ağırladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte bayramda günlük 20 bin tatilciyi ağırladı. Konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı, adadaki işletmecileri ve esnaflarında yüzünü güldürdü.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Ramazan Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya akın etti. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte bayramda günlük 20 bin tatilciyi ağırladı. Bozcaada'daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı adadaki işletmecileri ve esnaflarında yüzünü güldürdü.

Tatilciler, sıcak yaz günlerinde serinlemek için adanın koylarında ve plajlarında denize girme fırsatı buldu. Adayı süsleyen güzel sokaklarda dolaşan tatilciler, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf çekti. Akşamları ise Polente Burnu'nda gün batımını izlemek için buluşan tatilciler, romantik ve huzurlu anlar yaşadı. Bozcaada'nın meşhur restoranlarında ise tatilciler, adanın yöresel lezzetlerini deneyerek keyifli anlar geçirdi. Eşsiz lezzetlerin tadına bakmak için restoranlara akın eden tatilciler, adanın gastronomik zenginliklerini keşfetti. Bazı tatilcilerin gelişi güzel araç park etmesi nedeniyle sokaklarda aksayan trafiğe, trafik ekipleri müdahale etti. Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yoğun talebi karşılamak için karşılıklı olarak günde 18 sefere kadar çıktı. Bu sayede tatilciler, adaya rahatlıkla ulaşım sağlayarak keyifli bir tatil geçirdi. Yoğun talep sayesinde ekonomik anlamda da hareketlilik yaşandı ve adanın turizm sektörü canlandı. Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğrayarak tatilcilerin unutulmaz hatıralar biriktirmesine ve adanın güzelliklerini keşfetmesine imkan sağladı.

Bozcaada'nın 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furıncı, "Misafirlerimiz çok güzel bir Bozcaada tatili yaşadılar. Sakin gayet iyi geçti. Bayram tatilinde biraz yoğunluk olacağını tahmin ediyorduk. Fakat tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluk oldu. Bu bizi de mutlu etti. Gelen misafirlerimiz çok güzel bir tatil yaptılar" dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut ise, "Yüzde 80 doluluk öngörüyorduk fakat beklediğimizin çok üstünde bir talep vardı Bozcaada'ya. Bütün restoran ve işlemeler elinden geleni yaptı. Umarım herkes Bozcaada'dan keyif almıştır" diye konuştu.

Bozcaada\'da Bayram Rekoru
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bozcaada'da Bayram Rekoru - Son Dakika

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