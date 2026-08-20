Bozgeyik’ten tescilli lezzetler için net mesaj: "Birinci Sınıf Üretim, Sıfır Tolerans" - Son Dakika
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Bozgeyik’ten tescilli lezzetler için net mesaj: "Birinci Sınıf Üretim, Sıfır Tolerans"

Bozgeyik’ten tescilli lezzetler için net mesaj: "Birinci Sınıf Üretim, Sıfır Tolerans"
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in pideci, simitçi ve yufkacı esnafını ziyaret ederek üretim standartlarını yerinde inceledi. Görüşmede coğrafi işaretli ürünlerde kalite, gramaj, hijyen ve denetim konuları ele alındı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in mutfak kültürünün ana damarlarından biri olan pideci, simitçi ve yufkacı esnafının üretim standartlarını ve taleplerini yerinde incelemek üzere saha çalışması gerçekleştirdi.

Gaziantep Pideciler, Simitçiler ve Yufkacılar Odası Başkanı Bilal Çelik ve yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı ziyarette Milletvekili Bozgeyik'e; AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri eşlik etti. Masadaki ana gündem; coğrafi işaretli tescilli ürünlerin kalitesinin korunması, esnafın emeğinin desteklenmesi ve vatandaşın güvenilir gıdaya ekonomik fiyatlarla ulaşması oldu.

Kalite, gramaj ve hijyen

Gaziantep'in coğrafi işaretli simgesi meşhur tırnaklı pidesi ve diğer ekmek çeşitlerinin üretim kalitesinin masaya yatırıldığı görüşmede, standartların en üst seviyeye çıkarılması konusunda ortak bir hassasiyet ortaya konuldu. Ziyaret sonrası net mesajlar veren Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, üretimde birinci sınıf ve kaliteli hammadde kullanımından, belirlenen gramaj esaslarına uyumdan ve hijyen şartlarından asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Süreçte hakkaniyet dengesinin gözetileceğini belirten Bozgeyik, "Üreticiden tüketiciye uzanan bu zincirde hem esnafımızın alın terini ve emeğini koruyacağız hem de hemşehrilerimizin en kaliteli, en sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Sıkı denetim ve güçlü koordinasyon devrede

Halk sağlığının korunması adına kurumlar arası iş birliğinin artırılacağını müjdeleyen Bozgeyik, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile meslek odalarının ortak hareket edeceği daha etkin bir denetim mekanizmasının sahada işletileceğini vurguladı.Gaziantep'in geleneksel lezzet mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Bozgeyik, misafirperverlikleri ve sektöre sundukları katkılar için Oda Başkanı Bilal Çelik ve yönetimine teşekkür ederek esnafa bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bozgeyik’ten tescilli lezzetler için net mesaj: 'Birinci Sınıf Üretim, Sıfır Tolerans' - Son Dakika

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