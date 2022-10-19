Bozok Film Festivali başladı - Son Dakika
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Bozok Film Festivali başladı

19.10.2022 23:19

Bozok Film Festivali başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile Yozgat Valiliği himayesinde gerçekleştirilen, Yozgat Belediye Başkanlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film...

Bozok Film Festivali başladı

YOZGAT - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile Yozgat Valiliği himayesinde gerçekleştirilen, Yozgat Belediye Başkanlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film Festivali başladı.

Yozgat'ta 19-21 Ekim günleri arasında ilki gerçekleştirilen Bozok Film Festivali'nin açılış programı Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılış programında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Film Festivalini gelecek yıl uluslararası alanda yapmayı umut ettiğini söyledi. Vali Polat, "Yozgat'ın algısını değiştirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz ama bizim yaptığımız yanında değerli kardeşlerim, üniversite öğrencisi kardeşlerim ve sinemasever kardeşlerim sizlere çok daha büyük işler düşüyor. Bu şehrin sevgisini, bu şehrin insanının devletine ve milletine bağlılığını, misafirperverliğini, hoşgörüsünü anlatmamız gerekiyor. Biz bu şehri seviyoruz ve sizlerin de seveceğini biliyoruz. Bu sevgiyi sahneye yansıtan değerli sinemaseverlere, festivalimize katılan emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. 258 film Bozok Film Festivali'nin birincisinde yer aldı. İnşallah umut ediyoruz ve yapacağımızı da biliyoruz. Yani biz Bozok Film Festivali'nin kurumsal bir hale geldiğini düşünüyoruz. Seneye uluslararası Bozok Film Festivali'ni yapmayı ve başlamayı umut ediyoruz." dedi.

"Yozgat'a değer kattı"

Bozok Film Festivalinin Yozgat'a ayrı bir reklam değeri kattığını da belirten Vali Polat, "İlkini yapıyoruz ama görüyoruz ki ilkini yaparken de ilkler bazen acemilikleri de yaşatır, heyecanı yaşatır. Biz bu heyecanı yaşadık ve amatör ruhumuzu kaybetmedik. Çok güzel bir ekibimiz, profesyonel bir ekibimiz vardı. İnanılmaz insanları buraya getirdiler. Biz de onları Yozgat'ta ağırlamaktan ve görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Festivalimize ayrı bir hava kattılar. Yozgat'ta ayrı bir reklam değeri kattılar." şeklinde konuştu.

"Yozgat'ımızı tüm dünyaya tanıtacağız"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, "Yozgat, Anadolu'nun bağrında Bozok yaylasının tam ortasında masalı, hikayesi ve yaşanmış olayları pek çok olan bir ilimiz. İnşallah Bozok Film Festivalimiz masallarımızı, hikayelerimizi gün yüzüne çıkmamış hikayelerimizi hem ulusal hem de uluslararasında beyazperde ile inşallah tüm dünyaya Yozgat'ımızı tanıtmış olacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından program müzik dinletisi ile devam etti. Programda Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçıları yad edildi. Daha sonra Yozgat'ı anlatan kısa film ve Bozok Film Festivali'nde değerlendirilmeye hak kazanan filmlerden kısa kesitlere yer verildi.

Programa İranlı yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi, Sinema ve Dizi oyuncusu Orhan Aydın ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Bozok Film Festivali başladı - Son Dakika

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