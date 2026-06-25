BŞEÜ'den Sıfır Atık Defilesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, atık malzemelerden tasarladıkları özel kostümlerle defile gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencileri, çelik tel, karton, alüminyum folyo, strafor köpük, pet bardak, pet şişe kapağı, mum, kargo kutuları, sepet, hasır şapka, maske, çiçek ve tekstil atıklarıyla kostümler tasarladı.

Hayal güçlerini kullanarak birbirinden farklı kostümler hazırlayan öğrenciler BŞEÜ Fuaye Alanı'nda defile yaptı.

Öğrenciler, defileyle, "Sıfır atık" kapsamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, AA muhabirine, temel tasarım dersi kapsamında öğrencilerin defile düzenlediğini söyledi.

Yurdakul, 70 öğrencinin üniversitenin atölyelerinde tasarladıkları kostümlerle hünerlerini sergilediklerini belirtti.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Candan Hergül de defilede öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri temel tasarım kavramlarını anlatacakları ve vizyonlarını geliştirecekleri çalışma yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerin, tasarladıkları kostümlerle "süper kahraman" ya da "antikahraman" olduklarını dile getiren Hergül, şunları kaydetti:

"Aslında bu kostüm tasarımı 1,5 aylık süreci kapsıyor. Burada amaç öğrencileri birazcık zorlayarak tasarım vizyonlarını geliştirmek, hem el becerilerini hem de tasarım vizyonlarını artırmaktı. Tasarlanan her kahraman için sahip olduğu özel güçlerden ilham alınarak özgün kostümler üretildi. Bu süreçte kıyafetlerin yalnızca birer kostüm değil, aynı zamanda estetik ve kavramsal yönleriyle sergilenebilecek tasarım objeleri olarak değerlendirilmesi amaçlandı."

Öğrencilerden İlknur Yardımcı da çelik tel, karton ve alüminyum folyo ile yaptığı tasarımla kötülüğe karşı iyiliği simgelemek istediğini dile getirdi.

Güldem Balım Töker ise kargo kutusu, pet şişe kapağı ve tekstil atıklarından tasarladığı "Plastika" karakterini canlandırarak, atık sorununa dikkati çekmek istediğini ifade etti.

Öğrencilerden Gülçin Saruhan da projede insanın var olan gücünü soyut çalışma yaparak açığa çıkarmayı hedeflediğini anlattı.