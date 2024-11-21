Bu Hafta 10 Film Vizyona Giriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta 10 Film Vizyona Giriyor

Aksiyon, komedi, korku ve animasyon türlerinden 10 yeni film bu hafta sinemalarda gösterime girecek.

21.11.2024 13:20
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Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korkudan animasyona beşi yerli, 10 film vizyona girecek.

Kate Beckinsale'in başrolünde oynadığı "Siyah Kanarya", dünyayı bekleyen siber savaş tehlikesi ve büyük ülkelerin istihbarat servislerinin savaşını anlatan bir hikaye ile aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Kadın ajan filmleri kategorisinde türünün iyilerinden sayılan ve derinlikli senaryosuyla öne çıkan Birleşik Krallık yapımı film, ölümcül bir komploya kurban gitmiş ve kocasını kurtarmak zorunda kalan, CIA ajanı Avery Graves'in hikayesini odağına alıyor.

Genç oyuncu Beckinsale'e Saffron Burrows, Rupert Friend, Ben Miles, Michael Brandon, Arben Bajraktaraj ve Emma Gojkovic'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor.

"Maria Olmak"

Jessica Palud'un yönettiği "Maria Olmak", Maria Schneider'in Marlon Brando ile çektiği " Paris'te Son Tango" filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve filmin kendisine getirdiği ünü beyaz perdeye taşıyacak.

Filmde genç oyuncu Anamaria Vartolomei'ye, Fransız sinemasından Matt Dillo, Giuseppe Maggio, Celeste Brunnquell ve Yvan Attal eşlik etti.

"Wicked"

Stephen Schwartz ve Winnie Holzman'ın "The Wizard of Oz" filminin ön hikayesi olarak tasarladıkları, ilk olarak 2003'te sahnelenen aynı adlı Broadway müzikalinin sinema filmi uyarlaması "Wicked", Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor.

Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode ve Idina Menzel rol aldı.

"Dünya Varmış"

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı "Dünya Varmış", dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları konu ediniyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür'ün oturduğu filmde, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Attila Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay ve Bahtiyar Engin rol aldı.

"Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi"

Ufuk Özkan, Bülent Çolak ve Asuman Dabak'ın başrollerini paylaştığı Cüneyt İnay yönetmenliğindeki devam filmi "Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi" komedi türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Kızı Kazan Aşk"

Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı "Kızı Kazan Aşk" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı film, büyük şehirde yaşayan ve hayattan bezmiş şekilde hayatına devam eden genç bir kızın, arkadaşıyla oynadığı kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile başlayan macerasını anlatıyor.

"Paranoya"

Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın başrollerini paylaştığı Cengiz Özkarabekir'in filmi "Paranoya", üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamadığı için paranoyası başlayan Muntazam adlı gazetecinin başından geçenleri konu alıyor.

"%100 Kurt"

Avustralyalı yönetmen Alexs Stadermann'ın animasyon filmi "%100 Kurt", kurt sürüsü tarafından dışlanan Freddy'nin, gerçek bir kurt olduğunu kanıtlamak için kayıp Moonstone'u bulmaya karar vermesi sonrası yaşadığı olayları işliyor.

Haftanın korku filmleri

Damien Leone'nin filmi "Terrifier 3", ABD'de noel ruhuyla yılın en huzurlu gecesini kutlamaya hazırlanan Miles Kasabası sakinlerinin, Art the Clown'un geri dönüşüyle yaşadığı kabusu anlatıyor.

Fransız yapımı Abel Danan yönetmenliğindeki korku filmi "Killer Influence", yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini ele alıyor.

Orçun Behram'ın çektiği yerli korku filmi "Cenaze", bir cenaze arabası şoförü Cemal'in, kendisine rutini dışında bir görev verilmesi sonrası başından geçen olaylar etrafında dönüyor.?

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta 10 Film Vizyona Giriyor - Son Dakika

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