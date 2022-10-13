Bu hafta 8 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 8 film vizyona girecek

13.10.2022 14:48
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 8 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 8 film vizyona girecek.

Gina Prince-Bythewood'un yönetmenliğini yaptığı, Viola Davis'in başrolünde oynadığı "Kadın Kral" filmi izleyiciyle buluşacak.

Film, 7. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren, 18. yüzyıldan itibaren Batı Afrika'nın güçlü devletlerinden biri haline gelen Dahomey Krallığı'nın tamamı kadın savaşçılardan oluşan ordu birimi Afrikalı Amazonlar Agojie'nin gerçek hikayesini anlatıyor.

John Boyega ve Thuso Mbedu'nun da rol aldığı filmin senaryosu Dana Stevens imzası taşıyor.

"Kurtarıcı"

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Laetitia Casta ve Joseph Engel ile paylaştığı "Kurtarıcı", bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Komedi unsurları da içeren Fransız yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Abel ile Marianne, 13 yaşındaki oğulları Joseph'in değerli eşyalarını gizlice sattığını fark eder. Çok geçmeden Joseph'in tek başına olmadığını ve tüm dünyada yüzlerce çocuğun gizemli bir projeyi finanse etmek için iş birliği yaptığını öğrenir. Çocukların hedefi gezegeni kurtarmaktır."

"Shin Ultraman"

Takumi Saitoh, Masami Nagasawa ve Hidetoshi Nishijima'nın başrollerini paylaştığı "Shin Ultraman" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.

Shinji Higuchi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Japonya yapımı film, dev canavarlarla mücadele eden ve bu süreçte beklenmedik bir müttefik bulan "SSSP" adlı bir yapının hikayesini konu ediniyor.

"Hara"

Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini üstlendiği "Hara", sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden genç bir kızın yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan ve Isabella Haddock yer alıyor.

"Sevmedim Deme"

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Ceyda Ateş'in rol aldığı "Sevmedim Deme", zorlu bir hayattan gelen ve müziğe tutkulu iki gencin hikayesini işliyor.

Haftanın korku filmleri

Jamie Lee Curtis, Andi Matichak ve Kyle Richards'ın oynadığı David Gordon Green'in devam filmi "Cadılar Bayramı Sona Eriyor" ile seriye nokta koyacak.

Modern Halloween üçlemesinin finalini yapan film, ikinci filmin 4 yıl sonrasında Laurie Strode'un başından geçenleri odağına alıyor.

Jamie Bailey'in korku filmi "Etkileyici" ise, okul dönüşünde maskeli biri tarafından kaçırılan bir sosyal medya fenomeninin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.

"Gulliver Dönüyor"

Ukraynalı yönetmen Ilya Maksimov'un animasyon türündeki filmi "Gulliver Dönüyor", bir dönem Blefuscu ordularına karşı destek olduğu Lilliput Krallığı'nın yardım çağrısıyla adaya geri dönen Gulliver ile halkın yaşadığı zorluklarla mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

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Kaynak: AA

Louis Garrel, Batı Afrika, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 8 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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