Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye 8 film vizyona girecek. Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan 'Kasırgalar'ın yönetmenliğini Lee Isaac Chung üstlendi. 'Beni Ay'a Uçur' romantik komedi severlerin ilgisini çekecek. 'Anne, Kalk!' ise komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtacak. Ayrıca haftanın korku filmleri arasında 'MaXXXine', 'Işıkları Söndürme', 'Cin Köyü', 'Vefk-i Cin Sekar' ve 'Lumme' yer alacak.

11.07.2024 13:49
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye 8 film vizyona girecek.

Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Kasırgalar"ın yönetmenliğini Lee Isaac Chung üstlendi.

Başrollerini Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane ve Maura Tierney'in paylaştığı film, 1996'da gösterime girerek, dünya genelinde 494,6 milyon dolar hasılata ulaştı.

Twister'ın bağımsız bir hikayeyi konu edinen devam filmi, hortumların muazzam gücünü tahmin etmeye ve ehlileştirmeye çalışmak için bir araya gelen iki farklı ekibin hikayesini anlatıyor.

"Beni Ay'a Uçur"

Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı "Beni Ay'a Uçur", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Greg Berlanti'nin yönettiği yapım, NASA'nın riskli Ay'a iniş görevinin ters gitmesi olasılığına karşı, sahte Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşananları konu ediniyor.

Filmde Johansson ve Tatum ikilisine Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Roman, Peter Jacobson ve Christian Clemenson eşlik ediyor.

"Anne, Kalk!"

Niclas Larsson'un yönettiği "Anne, Kalk!" komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtacak.

Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Ellen Burstyn, Lake Bell ve F. Murray Abraham'ın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Bir mobilya mağazasında Anne yeşil bir kanepeye oturup, kalkmayı reddederken yıllardır görüşmeyen üç çocuğundan bu davranışının sebebini anlamalarını bekler. Mağaza yöneticilerinin yardımıyla kardeşler, hayatlarını değiştirecek aile gerçeklerini ortaya çıkaran akıl almaz bir yolculuğa çıkarlar."

Haftanın korku filmleri

Ti West'in Maxine üçlemesinin son filmi olan "MaXXXine", 70'lerdeki çiftlik evi katliamından sağ çıkan Maxine'in, çalıştığı kötü bir iş kolundan sonra hayalini kurduğu Hollywood yıldızlığına adım atmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Jarrett Austin Brown, John Bucy ve Bella DeLong'un oynadığı Andy Fickman'ın filmi "Işıkları Söndürme", bir müzik festivaline gitmek için yola çıkan bir grup arkadaşın bu süreçte karşılaştıkları doğaüstü olaylar etrafında dönüyor.

Anastasiya Budakva'nın yönettiği "Cin Köyü", Cemal Fidan'ın filmi "Vefk-i Cin Sekar" ve Atakan Şatıroğlu'nun çektiği "Lumme" ise haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika

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