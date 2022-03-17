Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor - Son Dakika
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Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor

17.03.2022 13:26

Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyorÇANKIRI Çankırı'da bulunan İletişim Müzesi, ziyaretçilerini iletişim tarihi yolculuğuna çıkartıyor.

Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor

ÇANKIRI Çankırı'da bulunan İletişim Müzesi, ziyaretçilerini iletişim tarihi yolculuğuna çıkartıyor.

Çankırı'da 200 5 yılında kamulaştırılarak restore edilen Sarıkadı Konağında kurulan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, eski radyolar, telefon, telgrafları incelemek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çankırı'da "Radyocu Ferit" olarak bilinen Ferit Akalın'ın 1923'ten 1970 yılına kadar biriktirdiği yaklaşık 90 radyonun yer aldığı müzede, eski telefonlar ve telefon santrali, telgraf, posta pulları, televizyonlar ve yerel gazetelerin bulunduğu yaklaşık 200 araç gereç sergileniyor. Müzede Zeki Müren'in Çankırı'da askerlik yaptığı süreçte verdiği konserde kullandığı mikrofon da sergileniyor.

" Türkiye'nin ilk ve tek iletişim müzesindesiniz"

Müze hakkında bilgi veren müze görevlisi Burak Karaboğa, "Binamız 1870 zamanın kadısı için yapılmış bir bina. Sarı Kadı Konağı olarak halk tarafından bilinmekte. Osmanlı sivil mimarisini yansıtan bir binadır. İnşası sırasında binamız haremlik-selamlık olarak yapılmıştır. Restorasyonunda tek bir bina olarak tamamlanmıştır. Restorasyonu tamamlandıktan sonra Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin ilk ve tek iletişim müzesindesiniz. Binamızda Ferit Akalın'a ait olan yaklaşık 90 adet radyo sergilenmekte. Yine telefon odamız var, orada da eski telefonlarımız ve santral örneğimiz bulunmakta. Televizyonun gelişim sürecini anlatan kolaj filmimiz izletilmekte. Eski zamanlarda kullanılan telgraflar, Zeki Müren'e ait olan bir mikrofonumuz bulunmakta. Kendisi Çankırı'da askerlik yapıyor. Burada cezaevinde kullandığı mikrofonu envanterimize kattık. Çankırı yöresine ait 'ağız odamız' bulunmakta. Çankırı yöresinin ağız örneklerini dinletiyoruz. Seslerin alfabesini gösteren cihazlarımız bulunmakta, sesin fiziksel olarak görüntüsünü bize gösteriyorlar. Akustik ses odamız bulunmakta, burada da sesimizin teknik analizini görebilmekteyiz. Orada da eğlenceli vakitler geçirebiliyoruz. Son odamızda da bilim adamı Leon Theremin'in icat ettiği elektronik sensörlü bir müzik aletini ziyaretçilerimizle deneyimliyoruz" dedi.

Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor
Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor
Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor

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Çankırı, Tragger, Radyo, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor - Son Dakika


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