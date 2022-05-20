Bükreş YEE ile Romanya Ulusal Korosu iş birliği yaptı

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Romanya Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosu arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamaya göre, Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosu Müdürü Emil Pantelimon, dünya çapında faaliyetlere imza atan YEE ile iş birliği yapmaktan ve bugün bunu somutlaştıran protokolü imzalamaktan onur duyduğunu söyledi. Pantelimon, protokol ile iki ülke arasında kurulmuş olan dostluğun kültürel alanda daha da pekişeceğinden emin olduğunu belirtti.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız ise Romanya Kültür Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ve sanat hayatına 4 bin 500'den fazla konser sığdırmış olan ulusal koro ile imzalanan protokol sayesinde yapılacak ortak çalışmalar ve projelerle devam eden birlikteliğin gelecek nesillere dostluk ve sevgiyle birlikte kalıcı bir miras olarak aktarılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Yıldız, protokolle ayrıca istekli tüm koro çalışanlarına Türkçe öğretileceğini belirtti.