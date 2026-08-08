Buldan'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 tefecilik şüphelisi tutuklandı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları şüphesiyle yakalanan beş kişi tutuklandı. Tefecilik yapma şüphesiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından M. A., Y.K., U. G. M.Ç., A.S. tutuklanırken, bir kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.