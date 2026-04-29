Buldanlı çocuklara Büyükşehir\'den ücretsiz Ankara gezisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldanlı çocuklara yönelik anlamlı bir organizasyona imza atarak ücretsiz Ankara gezisi düzenledi. Çocukların hem başkenti tanımaları hem de milli değerleri yerinde görmeleri amacıyla gerçekleştirilen gezide ulaşım ve ikram giderleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Gezi programı kapsamında Ankara'nın önemli noktalarını ziyaret eden çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e de gitti. Anıtkabir ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşayan çocuklar, Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdi.

Buldanlı çocuklar ve aileleri, kendilerine bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Buldan İlçe Koordinatörü Hasan Kocaman'a teşekkür etti.

Geziye katılan çocuklar, Ankara ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. - DENİZLİ