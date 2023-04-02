Bulgar oyuncu Christo Jivkov hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bulgar oyuncu Christo Jivkov hayatını kaybetti

02.04.2023 11:19
Bulgar oyuncu Christo Jivkov hayatını kaybetti

Mel Gibson'ın yönettiği "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" filmindeki rolüyle tanınan Bulgaristanlı oyuncu ve yapımcı Christo Jivkov, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Mel Gibson'ın yönettiği "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" filmindeki rolüyle tanınan Bulgaristanlı oyuncu ve yapımcı Christo Jivkov, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Deadline sitesindeki habere göre Jivkov, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Jivkov, dün Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oyunculuğa 1996'da başlayan Jivkov, Bulgaristan ve İtalya yapımı filmlerde rol aldı.

"Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" filmiyle dünyaca tanınan ve Hollywood'a adım atan oyuncu, seneye vizyona girmesi planlanan filmin devam serisi "Hz. İsa'nın Çilesi: Diriliş"te de rol aldı.

Kaynak: AA
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Los Angeles, Mel Gibson, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bulgar oyuncu Christo Jivkov hayatını kaybetti - Son Dakika


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