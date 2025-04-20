Davullar çaldı, keşkekler dövüldü Burdur'da yörük şenliği coşkusu yaşandı

İnsuyu Mağarası etkinlik alanı yörük şenliğiyle renklendi

Burdur'da turizm haftası yörük şenliği ile sona erdi

BURDUR - Burdur'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İnsuyu Mağarası'nda düzenlenen yörük şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Burdur Valiliği koordinesinde, Turizm Haftası'nın son gününde Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası şenlik alanında yörük şenliği düzenlendi. Etkinliğe Burdur ve çevre illerden gelen yörük kültür dernekleri, mahalli sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel göç yürüyüşüyle şenlik alanına gelen protokol üyeleri, develer, atlar ve yöresel kıyafetli kadınlar ve erkeklerle birlikte korteje eşlik etti. İnsuyu Mağarası alanında kurulan el sanatları stantlarını gezen protokol, ürünleri inceleyerek katılımcılardan bilgi aldı. Programda Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tarafından geleneksel yöntemle keşkek dövülerek kazanlar açıldı, vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Bilgihan, "Bugün Yörük Şenliği yapıyoruz. Güzel çocuklarımızın hepsiyle gurur duyuyoruz. Gencinden yaşlısına herkes bugün yörük kültürünü tanıyacak, yaşayacak. Yörükler bu ülkenin vatanperver, doğa dostu, müstesna kültürel unsurlarındandır. Gençlerimize bu kültürü aktarabilmek için buradayız," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sipsi ve cura eşliğinde yörük müzikleri çalındı, halk oyunları sergilendi. Burdurlu kadınlar tarafından Burdur Alaca Dokuma defilesi düzenlenirken, temsili yörük gelin alma geleneği de canlandırıldı.

Bu şenliklerin devamını istiyoruz

Şenlik alanındaki misafirlerden Murat Bozkurt, "Uzun yıllar Yörük şenliklerine Muğla'da katıldım. Bugün Burdur'da Valilik tarafından düzenlenen bu etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı. Burdur'da ilk defa yapılması sebebiyle çok özel bir gün yaşıyoruz. Etkinliğin devamını diliyorum," dedi.

Yörük şenliği, mahalli sanatçıların sahne aldığı konser ve oyun havaları eşliğinde sona erdi.