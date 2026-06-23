Burhaniye\'de müzik günü coşkusu yaşandı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Kitap ve Sanat Evi tarafından Dünya Müzik Günü kapsamında Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde konser gerçekleştirildi. Konseri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Esra Arıcı ve sanatseverler beğeniyle takip etti.

Öğrencilerin başarılı performanslarını ilgiyle takip eden sanatseverler, gece boyunca genç yetenekleri alkışlarıyla destekledi. Müzik öğretmenleri Anıl Aydınlıgil ve Gözde Akderin Erişi'nin koordinasyonunda hazırlanan konserde, piyano, flüt, şan, ukulele topluluğu ve çocuk korosu performansları sahnelendi. Toplamda 35 öğrencinin yer aldığı konserde genç sanatçılar, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sanatseverlerle paylaşarak büyük beğeni topladı. Konser sonunda sahnede katılımcılara seslenen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sunan müzik öğretmenleri Gözde Akderin Erişi ve Anıl Aydınlıgil'e emeklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ayrıca, Burhaniye Belediyesi Kitap ve Sanat Evi'ne enstrüman bağışında bulunan destekçilere de teşekkür belgeleri takdim edildi. - BALIKESİR