Burhaniye\'de Eğitime Destek Konseri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Türk Anneler Derneği Burhaniye Şubesi tarafından düzenlenen "Eğitime Destek" konseri, Burhaniyelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde, sanatseverlerin bir araya geldiği anlamlı geceye Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da katılım sağladı.

Emekli Müzik Öğretmeni Yeşim İnce ve Lal Ensemble'nin sahne aldığı konserde, birbirinden değerli eserler seslendirilirken vatandaşlar müzik dolu bir akşam yaşadı. Konser boyunca sahnelenen performanslar izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, salonu dolduran vatandaşlar sanatın ve dayanışmanın buluştuğu geceye yoğun ilgi gösterdi. Eğitime destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sanatın toplumsal dayanışmaya katkısı bir kez daha ön plana çıktı. Kültür ve sanat etkinliklerinin toplum üzerindeki birleştirici etkisinin hissedildiği gecede, katılımcılar keyifli ve anlamlı anlar yaşadı. - BALIKESİR