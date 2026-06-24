Burhaniye\'de Gençlik Konseri yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Konseri yoğun ilgi gördü. İskele Meydanında düzenlenen konserde, "Haydi Burhaniye Söyle" yarışmasında dereceye giren öğrencilerle öğretmenler sahne aldı.

İskele Meydanında düzenlenen Gençlik Konseri yoğun ilgi gördü. Konseri, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi." Haydi Burhaniye Söyle" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile ilçe de görev yapan öğretmenlerin seslendirdiği eserlerin yer aldığı konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kaymakam Cumali Atilla, konserde görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - BALIKESİR