Burhaniye'de İshak Paşa tabağı mezatta 7 bin 500 TL - Son Dakika
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Burhaniye'de İshak Paşa tabağı mezatta 7 bin 500 TL

Burhaniye\'de İshak Paşa tabağı mezatta 7 bin 500 TL
22.06.2026 14:32
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Burhaniye'deki ikinci el mezadında satışa çıkan bakır İshak Paşa tabağı, 7 bin 500 lira fiyatla ilgi odağı oldu. Tabağı yıllar önce Ankara'daki bir mezattan alan Nazmi Terzi, ayrıca Ermeni tasını da 4 bin liraya satıyor.

Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında düzenlenen ikinci el mezadı ilgi görürken, mezatta satışa çıkan İshak Paşa tabağı da ilgi odağı oldu. Tabağı Ankara'da bir mezattan satın aldığını kaydeden Nazmi Terzi, tabağa 7 bin 500 lira istediğini söyledi.

Burhaniye'de düzenlenen ikinci el mezatları ilgi görüyor. Mezatta halıdan, kilime ve mutfak gereçlerine kadar yüzlerce ürün satışa çıkarken, bazen antika eserlerde satışa çıkıyor. 67 yaşındaki Nazmi Terzi'nin satışa sunduğu bakır İshakpaşa tabağı da ilgi odağı oldu. Yıllardır mezatlara katıldığını kaydeden Nazmi Terzi, "Bu tabağı yıllar önce Ankara'da bir mezattan satın almıştım. Şimdi de satıyorum. Fiyatınıda 7 bin 500 lira olarak belirledim. Elimde bir de Ermeni tası var. Onun içinde 4 bin lira istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Turhan Bayraktar, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Burhaniye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Burhaniye'de İshak Paşa tabağı mezatta 7 bin 500 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de İshak Paşa tabağı mezatta 7 bin 500 TL - Son Dakika
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