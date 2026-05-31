Burhaniye'de Lokma ve Pilav Hayrı Geleneği

31.05.2026 17:29
Burhaniye'de cami önlerinde düzenlenen lokma ve pilav hayırları ilgi görüyor, vatandaşlar katılıyor.

Burhaniye ilçesinde, lokma ve pilav hayrı geleneği devam ediyor. Özellikle cami önlerinde düzenlenen hayırlar ilgi görürken, çok sayıda vatandaşda hayırlada karnını doyuruyor.

Burhaniye'de düzenlenen geleneksel lokma ve pilav hayırları ilgi görüyor. Lokma ve pilav yapan işletmelerde hayır sahiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Ören Cami önünde düzenlenen lokma hayrıda ilgi gördü. Annesi Şaziye Yıldız için hayır yapan Bülent Yıldız, hayra katılanlara teşekkür etti. Ören Camiinde Kur'an okutan Bülent Yıldız "Bugün rahmetli annem Şaziye Yıldız için lokma hayrı yaptık. Hayra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çetin Kılıç da, "Burhaniye de hayır geleneği devam ediyor. Bugün de Bülent kardeşim annesi için hayır yaptı. Allah, hayrını kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Cami, Son Dakika

