Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Korosu Anneler Günü Konseri Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Korosu Anneler Günü Konseri Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Korosu Anneler Günü Konseri Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kadın Korosu, Anneler Günü dolayısıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Şef Ayşegül Yüzgeç'in yönettiği konserde, solistler ve koro tarafından 'Geceler Yarim Oldu', 'Ne Aşk Kaldı Ne de Bir İz' ve 'Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin' gibi eserler seslendirildi. Konser sonunda sanatseverler solistlerin ve koronun performansını uzun süre alkışladı.

15.05.2024 09:47
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kadın Korosu, Bursalı müzikseverler için Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Ayşegül Yüzgeç yönetti.

Konserde, "Geceler Yarim Oldu", "Ne Aşk Kaldı Ne de Bir İz" ve "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" gibi eserler, solistler ve koro tarafından seslendirildi.

Gecenin sonunda solistlerin ve koronun performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Korosu Anneler Günü Konseri Verdi - Son Dakika

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