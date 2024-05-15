Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Korosu Anneler Günü Konseri Verdi

Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kadın Korosu, Bursalı müzikseverler için Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Ayşegül Yüzgeç yönetti.

Konserde, "Geceler Yarim Oldu", "Ne Aşk Kaldı Ne de Bir İz" ve "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" gibi eserler, solistler ve koro tarafından seslendirildi.

Gecenin sonunda solistlerin ve koronun performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.