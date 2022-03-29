Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı başlıyor - Son Dakika
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Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı başlıyor

29.03.2022 12:24
Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı başlıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da 2 gün sürecek resmi açılış etkinlikleri yarın başlayacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da 2 gün sürecek resmi açılış etkinlikleri yarın başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinliklere, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılması bekleniyor. Ayrıca TÜRKSOY'a üye ülkelerin kültür bakanları, milletvekilleri ve büyükelçilerinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten büyükelçi ile misyon şefleri de açılışta hazır bulunacak.

İlk gün programı kapsamında yarın sabah Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu Tophane'den Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Belediye Binası'na kortej yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş tamamlandıktan sonra Uzunçarşı'da bulunan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy başkanlığında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Toplantısı'nın ardından program, akşam TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak açılış töreniyle sürecek.

20 ülke, 20 solist ve 50 sanat topluluğundan oluşan 700 sanatçının sahne alacağı törende, Türk devletlerinden gelen grupların sergileyeceği performans ve dansların yanı sıra devasa ışık ve gölge oyunlarına yer verilecek.

Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatacak açılış programı, Bursa'nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olacak. Spor salonunda saat 19.30'da başlayacak açılış programına girişler ücretsiz olacak.

Kültür Başkenti resmi açılış programının ikinci gününde ise 31 Mart'ta kentteki bir otelde TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı Açılış Oturumu yapılacak. Aynı salonda gerçekleştirilecek çalışma oturumunun ardından kapanış oturumu ve Bakan Ersoy'un katılımıyla basın toplantısı düzenlenerek program sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı başlıyor - Son Dakika
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