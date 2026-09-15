Bursa'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı seçildi - Son Dakika
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Bursa'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı seçildi

Bursa\'da 39. Ahilik Haftası\'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı seçildi
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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programlarda saat tamircisi Nurettin Tül "Yılın Ahisi", berber kalfası Berkay Ası "Yılın Kalfası", aşçı çırağı Melek Abraş ise "Yılın Çırağı" seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, saat tamircisi Nurettin Tül "Yılın Ahisi", berber kalfası Berkay Ası "Yılın Kalfası", aşçı çırağı Melek Abraş ise "Yılın Çırağı" seçildi.

Tül, Ası ve Abraş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, başkan vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz ile Genel Sekreter Rafiz Vatansever bir araya geldi.

Ziyarette, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar açısından önemi ile mesleki bilgi ve birikimin gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı.

Daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden heyette, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile BESOB yönetim ve denetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Yılın ahilerini tebrik eden Vali Ayyıldız, Nurettin Tül, Berkay Ası ve Melek Abraş'a plaketlerini takdim etti.

Heyet, ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı, Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti.

Görüşmede, Ahilik kültürünün çalışma hayatına kazandırdığı meslek ahlakı ve ustalık kültürü ile gençlerin meslek edinmesinin önemi değerlendirildi.

Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ahilik mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, gençlerin mesleklerine sahip çıkarak bu geleneği yaşatacağına inandığını ifade etti.

Ahilik Haftası kutlamaları, Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen programla devam etti.

Esnaf ve sanatkarlar, oda başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda temsili şed kuşanma gösterisi gerçekleştirildi.

Ahilik geleneğinde ustalığa geçişi ve mesleki sorumluluğu simgeleyen gösterinin ardından katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı seçildi - Son Dakika

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