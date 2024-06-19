Bursa'da Abdal Mehmet Hazretlerini Anma Etkinlikleri Köfteli Çorba Geleneğiyle Devam Ediyor

Kültür Sanat

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretlerini anma etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 5 asırlık geçmişe sahip köfteli çorba dağıtma geleneği sürdürülüyor.

Vatan Sevdalıları Platformu üyelerince yeniden yaşatılan, Kurban Bayramı'nın 2. veya 4. gününde köfteli çorba dağıtma geleneği 6. yılında da Osmangazi ilçesindeki Abdal Caddesi'nde devam ettirildi.

Dualarla dağıtılan çorbanın ardından Abdal Mehmet Hazretleri, türbesinde anıldı.

Platform Başkanı Tarkan Gani, AA muhabirine, yaklaşık 500 yıl önce başlayan geleneği yeniden yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Gani, şöyle konuştu:

"Köfteli çorba geleneği 1920'li yıllarda durmuştu. 2019 yılında Vatan Sevdalıları Platformu olarak başlattık. Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Abdal Mehmet Hazretleri, Eşref Rumi Hazretlerine 'Bana çarşıdan köfteli çorba getiriver' diyor. Çarşıya gidiyor ve köfteli çorba diye bir şey bulamıyor. Sade bir çorba getiriyor. Abdal Mehmet Hazretleri, yerden aldığı çamuru köfte şekline getirip çorbanın içine atıyor. Bir süre sonra bu çamurlar köfteye dönüşüyor. Bunun üzerine köfteli çorba vatandaşlara ikram edilmeye başlıyor."

Mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi

Anma etkinliği kapsamında Bursa Ertuğrulgazi Mehter Kılıç Kalkan ve Halk Oyunları Derneğinin mehter takımı da gösteri düzenledi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören mehter takımının gösterisi uzun süre alkışlandı.