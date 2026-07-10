Bursa'da aşure ikramları devam ediyor. Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği tarafından Cuma namazı sonrası 1500 kişiye aşure ikram edildi.
Program Cuma namazının ardından Kiremitçi Sinanbey Camii bahçesinde gerçekleştirildi. . Muharrem ayı dolasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilerek "Birliğimiz, bereketimiz paylaştıkça güzeldir" mesajı verildi.
Vatandaşların aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, etkinliğin geleneksel hale geleceği öğrenildi. - BURSA
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa'da Aşure İkramı - Son Dakika
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