Bursa'da İftar ve Sahur İçin Geleneğin Yeni Yüzü: Ses Bombası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da İftar ve Sahur İçin Geleneğin Yeni Yüzü: Ses Bombası

Bursa'da, geleneksel Ramazan uygulaması olan top atışları, çevre kirliliği nedeniyle yerini ses bombalarına bıraktı. Artık iftar ve sahur vakitleri ses bombası ile duyuruluyor. Bu uygulama ilk defa görenler için korkutucu olsa da, son yıllarda ilgiyle bekleniyor.

04.03.2025 16:56
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İlk defa duyanları korkutsa da, yıllardır devam eden gelenek

İftar için atılan ses bombası, çocuğun yüreğini ağzına getirdi

Bursa'da camilerden yükselen ezanların yanı sıra, iftar ve sahur vakti ses bombasıyla duyuruluyor

BURSA - Bursa'da tarihi Tophane semtinde iftar ve sahurda kullanılan yüzlerce yıllık top atışı tarih oldu. Osmanlı'dan günümüze Ramazan ayında iftar ve sahurda yapılan top atışı çevre kirliliği sebebiyle yerini ses bombasına bıraktı. İftar ve sahur saatlerinde ses bombası, itfaiye ekiplerince patlatılıyor. İlk defa görüp duyanlar irkilse de, son yıllarda devam eden gelenek herkes tarafından ilgiyle bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasının fitilini ateşliyor ve camilerin minarelerinden ezanlar yükseliyor. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı.

Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Ses bombasını ilk defa görenlerin, fotoğraf çektirmek isterken çıkan sesten irkilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da İftar ve Sahur İçin Geleneğin Yeni Yüzü: Ses Bombası - Son Dakika

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