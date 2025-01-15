Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı

Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı Bursa'da bir özel okul, şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışta bulunmak için müzik festivali gerçekleştirdi.

15.01.2025 23:18
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Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı

BURSA - Bursa'da bir özel okul, şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışta bulunmak için müzik festivali gerçekleştirdi. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı festivale katılan yüzlerce kişi unutulmaz bir gece yaşadı.

Bursa'da bir özel okul, şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına destek olmak üzere müzik festivali organize etti. Festivalde Bilal Sonses, Merve Özbey, Sefo ve DJ Muratt Mat gibi isimler sahne aldı. Yüzlerce kişi festivale katılarak unutulmaz bir gece yaşarken elde edilen gelirler ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da müzik festivali: Geliri şehit aileleri, gazi ve depremzedelere bağışlandı - Son Dakika
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