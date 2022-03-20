Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

20.03.2022 21:39
Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu yapımı "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler", yarın tiyatro severlerle buluşturulacak.

"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu yapımı "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler", yarın tiyatro severlerle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında, Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu sahne alacak.

Çeşitli skeçler ve absürt durumlar üzerinden günümüzün varoluş paradoksunu anlatan oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ana Bateva'ya, müzikleri ise Stefan Zdraveski'ye ait.

Hanoch Levin'in yazdığı ve Ana Bateva'nın yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde saat 20.00'de izlenebilecek.

Festival, "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunun ardından Hırvatistan'dan Triko Circus Tiyatrosu yapımı "Dulcinea'yı Unutun" adlı oyunla devam edecek.

YORUMLAR
500
Ahmet Davutoğlu, Bursa'da kadın kollarının düzenlediği panelde konuştu Açıklaması Ahmet Davutoğlu, Bursa'da kadın kollarının düzenlediği panelde konuştu Açıklaması Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü

Bulgaristan, Makedonya, Şapka, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da tiyatro festivalinde 'Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler' oyunu sahne alacak - Son Dakika


Son Dakika
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 21:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement