Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

30.09.2022 19:48
Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu yarın akşam sahnelenecek "Othello" ile açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu yarın akşam sahnelenecek "Othello" ile açacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Othello", yarın akşam saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenecek.

İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun Türkçeye çevirdiği, yönetmenliğini ve müziklerini Romanyalı yönetmen Vlad Trifaş'ın gerçekleştirdiği oyunda, Emre Nurettin Örük, Rabia Tutal, Çağrı Dulun, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Diyar Gönülalçak, Ali Bircan Teke, Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Emine Irmak Bavkır, Öykü Esendemir Örük, Ceren Kayış, İpek Abama ve Baran Balkanlar rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımı Sinan Mahçup imzası taşıyor.

Yönetmen Vlad Trifaş, Othello'nun Bursa'da sahneye konulmasının kendisi için harika ve bir o kadar da zor bir yolculuk olduğunu belirtti.

Trifaş, sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti.

YORUMLAR
500
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 'Othello' ile açacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup tehditler savurdu
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 01:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement