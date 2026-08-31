Bursa Kürek Kulübü\'nden Zafer Bayramı Kutlaması

Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular ve kulüp üyeleriyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

Güzelyalı Marina'da gerçekleştirilen etkinlik sporcuların Türk bayrağını temsil eden kırmızı balonlarla süslenmiş teknelerde Gemlik Körfezi'ne doğru kürek çekmesiyle başladı.

Güneşin doğuşunu karşılayan sporcular, kırmızı balonlarla tekneleri ve kulüp için ayrılan alanı süsledi.

Sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu Onuncu Yıl Marşı ile kutladı.