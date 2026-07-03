Bursa’nın Fethi İçin Beste Yarışması Yapıldı

BURSA'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması'nda ödüller, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. 350 eser arasından birinciliği, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamındaki eseri kazandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması' sonuçlandı. Yarışmaya başvuran 350 eser, jüri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ödüle layık görülen 7 eser için Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda ödül töreni organize edildi. Kültür ve sanat dünyasını bir araya getiren anlamlı ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Gecede, finale kalan eserlerin seslendirilmesinin ardından ödül takdimine geçildi. Yarışmada, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamında bestelediği 'Büzürk Frengi Fer Beste' isimli çalışması birincilik ödülünün sahibi oldu. Tören genelinde dereceye giren tüm eser sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

'TÜRKİYE YÜZYILI COŞKUSUYLA GEÇMİŞİMİZİ YAD ETTİK'

Ödül takdiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı. Geçmişi yad ederken geleceğe umutla baktıklarını belirten Belviranlı, "Geçmişten bugüne gelmiş geleneğimiz ve geleceğimizi ileriye taşımak için şanlı tarihimize bir nakış olarak süzülen bu güzel eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı münasebetiyle bize verdiği o büyük coşkuyla bugün bir arada geçmişimizi yad ettik" dedi.

'HEPSİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE SÜZÜLEN BİR GÜZELLİK OLDU'

Yarışma sürecine dair detayları da paylaşan Belviranlı, "Yarışmaya 350 eserle başvuru yapıldı. 3 mansiyon, 1 özel ödül ve 3, 2 ve 1'incilik ödülü olmak üzere toplam 7 eser dereceye girdi. Bu 7 eser 350 eser arasından seçildi. Çok geniş bir değerlendirme yapıldı. Hepsi çok güzel, 1'incisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü yok. Hepsi geçmişten, geleceğe süzülen bir güzellik oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.