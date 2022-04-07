Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı

07.04.2022 01:01

Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandıBURSA Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı.

Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı

BURSA Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Fetih salasının okunmasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.

Bursa'nın 696 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler İstiklal Marşı ve Fetih salasının okunmasıyla başladı. Törende mehter takımı marş söylerken kılıç kalkan ekipleri ise gösteri yaptı. Protokol üyeleri vatandaşlar Pınarbaşı'ndaki fetih kapısından Osmangazi ve Orhangazi türbelerine yürüyerek gitti. Burada türbeler önünde saygı nöbeti değişimi yapıldı ve ardından dua edildi.

Bursa'nın bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Çok farklı medeniyetler gelip geçti bu topraklardan. Osman Bey de beylikten devlete geçişin yolunun Bursa'dan geçtiğini gördü. Osman Gazi ile başlayan Bursa'yı fetih hareketi,1326'da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrası yapılan çalışmalarla Bursa, Tanpınar'ın ifadesiyle, kuruluş çağının havasını saklayan şehir olarak bugünlere taşındı. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar cihan devletinin doğduğu topraklardır. Bursa; 400 çadırlık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır, Osmanlı'nın dibacesidir. Bu yıl Bursa'nın fethinin 696. Yılını 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kutluyor olmanın da ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Bursa'mızın fethinin 696. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı
Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı
Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı

YORUMLAR
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6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı

Orhan Gazi, Osman Gazi, Osmanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın fethinin 696'ıncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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