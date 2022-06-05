Bursa'nın ilk gastronomi festivalinde yöresel lezzetler ikram edildi - Son Dakika
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Bursa'nın ilk gastronomi festivalinde yöresel lezzetler ikram edildi

05.06.2022 18:26
Bursa'nın ilk gastronomi festivalinde yöresel lezzetler ikram edildi

Bursa'nın ilk gastronomi festivali "Bursa GastroFest"te Bursa'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri gelenlere ikram edildi.

Bursa'nın ilk gastronomi festivali "Bursa GastroFest"te Bursa'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri gelenlere ikram edildi.

Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa Skal Kulübü tarafından Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesinin destekleriyle gerçekleştirilen festival Botanik Park'ta yapıldı.

Alanda kurulan 60 stantta Bursa'nın yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerini tadan katılımcılar, şefler ve yemek yazarları bir araya geldi.

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenen Bursa GastroFest'e katılan şefler düzenledikleri work shoplarla katılımcılara bazı yemeklerin tarifini anlattı.

Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa (SKAL) Kulübü Başkanı Gülçin Güleç, AA muhabirine, Bursa GastroFest'in ilk defa gerçekleştirildiğini söyledi.

Bursa'nın gastronomi kimliğini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Güleç, "Bursa'nın gastronomisini ulusal anlamda ortaya çıkarmak için yaptığımız ilk etkinlik. Bugünkü etkinlikte 60 stant açıldı. Etkinlikte çok önemli sponsorlarımız vardı. Stantlarda Bursa'ya ait yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri misafirlerimize ikram etti." dedi.

Festivalin bundan sonra devam edeceğini aktaran Güleç, "Amacımız Bursa'nın gastronomi turizminde yer alması ve bu faydadan maksimum ölçüde yararlanabilmesi. Şehir dışından çok fazla misafirlerimiz oldu. Ayrıca Bursa halkı da çok ilgi gösterdi. Bu kadarını biz de beklemiyorduk açıkçası. Gösterilen ilgiden çok memnunuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın ilk gastronomi festivalinde yöresel lezzetler ikram edildi - Son Dakika

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