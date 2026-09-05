Bursa'nın işgalini ve bir aşkı anlatan 'Son Mektup' filminin galası yapıldı - Son Dakika
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Bursa'nın işgalini ve bir aşkı anlatan 'Son Mektup' filminin galası yapıldı

Bursa\'nın işgalini ve bir aşkı anlatan \'Son Mektup\' filminin galası yapıldı
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Bursa'nın Yunan işgali, mübadele ve Mehmet ile Eleni'nin aşkını konu alan 'Son Mektup' filminin galası Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Senaryo danışmanı Faruk Anbarcıoğlu, filmin, Bursa'nın işgali ve kurtuluşu gibi tarihi dönüm noktalarını izleyiciye aktardığını belirtti.

Bursa'nın Yunan işgalini, mübadele dönemini ve savaş yıllarındaki Türk genci Mehmet ile Rum kızı Eleni'nin aşk hikayesini konu alan "Son Mektup" filminin galası yapıldı.

Necati Kurnaz'ın senaristliğini üstlendiği, senaryo danışmanlığını AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun yürüttüğü, yönetmenliğini Fikret Ertuğrul'un yaptığı film beyaz perdeye taşındı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan film, 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın Yunan işgalini, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasını ve o dönemlerde Mehmet isimli Türk genci ile Rum kızı Eleni'nin aşkını konu aldı.

Filmin hikayesini anlatan Faruk Anbarcıoğlu, Yunanlıların 8 Temmuz 1920'de Bursa'yı işgal ettiğini anımsattı.

Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey'in bir konuşma yaptığını belirten Anbarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bursa'nın işgal altında olduğunu, Osman Gazi Türbesi'nin tekmelendiğini hatta Yunanlıların Ulu Cami'yi bombalayacaklarına dair bilgiler söyleyince mecliste birçok milletvekili ağladı. İcra Vekilleri Heyeti Reyisi, bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı konumunda olan Mustafa Kemal Paşa, 'Bu meclis kürsüsünün üzerine siyah örtü, yani tarihteki adıyla Puşide-i Siyah örtülecek. Bursa işgalden kalkıncaya kadar o örtü kürsünün üzerinde duracak' dedi. Gerçekten de öyle oldu."

Bursa'nın, General Şükrü Naili tarafından kurtarıldığını, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un meşhur "Bülbül" şiirini Bursa'nın kurtuluşuna atfen yazdığını belirten Anbarcıoğlu, filmde bu konuları işlediklerine değindi.

Anbarcıoğlu, filmde mübadele dönemini işlediklerini, o dönemdeki duygusal anları beyaz perdeye aktardıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmada çoğu zaman duygusal anlar yaşandı. Üzüntülü anlar da yaşandı, sevinenler de oldu. Fakat bazı yerlerde gerçekten yürek yakan olaylara şahit olundu. Bunlardan birisi de Bursa'da Eskikaraağaç Mahallesi dediğimiz Uluabat Gölü civarında yaşanan büyük bir aşkın hikayesiydi. Burada büyük bir aşk var. Aşkın neticesinde bir tarafta Mehmet isimli Türk gencimiz var, diğer tarafında da Rum kızı Eleni var. Ailelerin zaman zaman çatışmaları da var. Biz filmde bu konuyu da işlemeye çalıştık."

Türk tarihinin dönüm noktalarından birini izleyiciye aktarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Faruk Anbarcıoğlu, "Arkadaşlarımız da heyecanlı. Çoğu ilk defa filmde rol aldı. Onların da bizim de eksiklerimiz olacaktır. Bunları da seyircilerimizin hoşgörüsüne bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Faruk Anbarcıoğlu, Kültür Sanat, Sinema, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın işgalini ve bir aşkı anlatan 'Son Mektup' filminin galası yapıldı - Son Dakika

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