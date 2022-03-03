Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

03.03.2022 23:12

Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor Restorasyonu devam eden Hacopoulos Köşkü havadan görüntülendi Büyükada'da yer alan tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları, İstanbul Valiliği tarafından devam ediyor.

Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Restorasyonu devam eden Hacopoulos Köşkü havadan görüntülendi

İSTANBUL - Büyükada'da yer alan tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları, İstanbul Valiliği tarafından devam ediyor. Tavanda, farklı kompozisyonları olan resimlerin yer aldığı tuvallerin olduğu, geçmişi yaklaşık 150 yıl öncesine dayanan tarihi köşk, orijinal dokusuna kavuşacak. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hacopoulos Köşkü havadan görüntülendi.

Hacopoulos Köşkü, Büyükada'nın en büyük köşklerinden biri olma özelliği taşıyor. Köşk adını ilk sahibi olan ve bir zamanlar İstanbul'un önemli bankerleri arasında yer alan Kiryako Hacopoulo'dan alıyor.

Tarihin önemli dönüm noktalarına şahitlik eden köşkte restorasyon çalışmaları 2019 yılında yapılan ihalenin ardından başladı. Çalışmalar İstanbul Valiliği himayesinde yapılıyor. 50 kişilik özel bir restorasyon ekibi projede yer alıyor. Ekip, yapının kapatılan tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

Yapıda çok önemli ve özel el işçiliği olan tezyinatlar bulunuyor. Tavanlarda yer alan tuvallerde, hepsinde farklı kompozisyonların olduğu resimler de bulunuyor. Köşkteki orijinal yapıların güçlendirmeleri yapılıyor. Restorasyon kapsamında yapıda her şey orijinal ve özgün halinde bırakılıyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra hükümet konağı olarak kullanılan tarihi köşk, restorasyonun ardından kaymakamlık binası işlevine devam edecek. Buna ek olarak

köşkte, köşk tarihi ve ada tarihi ile ilgili eserlerin yer aldığı bir bölüm yapılması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle yürütülen restorasyon çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Tarihi 1870'lere dayandığı biliniyor

Restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Dilek Maşalı, "Tarihi 1870'lerde olarak biliniyor. Aşağı yukarı 150 yaşında. Yazlık bir köşk olarak, özel mülk olarak inşa ediliyor. Daha sonra otel olarak kullanıldığı süreç var. Sonrasında devlet himayesine geçince kamu yapısı, kaymakamlık ve hükümet konağı olarak kullanılıyor. Hala da öyle. Şu an yapımı devam eden restorasyon süreci valilik tarafından yönetilmekte. İki bodrum kat yapılmış. Üst kat 3 tane tam, bir tanesi çatı katı olmak üzere ahşap karkas bir yapıya sahip. En büyük problemi taşıyıcı sistemde. Çatıdan itibaren bodrum kata kadar aldığı su sebebiyle ciddi hasar görmüş. Yapıya belli dönemlerde, özellikle otel olduğu dönemde yapılan müdahaleler nedeniyle yapısal tahribatlar olmuş. Bu tahribatları gidermek ve azami ölçüde deprem ve diğer problemleri bertaraf edebilmek adına çalışılıyor" dedi.

"Yapıda her şey orijinal ve özgün halinde bırakılıyor"

Maşalı, "Yapıda çok önemli ve özel el işçiliği olan tezyinatlar mevcut. Tavanlarda tuvaller var. Hepsinde farklı kompozisyonların yer aldığı resimler yer alıyor. Duvarlarda, tavanlarda sıvı üzeri kalem işleri var. Bunların güçlendirmeleri yapılıyor. Yapıda her şey orijinal ve özgün halinde bırakılıyor. Sadece eksikler tamamlanarak restorasyon devam ediyor. Yine Kaymakamlık olarak kullanılacak. 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Ama restorasyon işlerinde tahmin edilemeyen sürprizlerle karşılaşılması her zaman mümkün" diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları süren tarihi Hacopoulos Köşkü dron ile havadan görüntülendi.

Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

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İstanbul Valiliği, Restorasyon, İstanbul, Büyükada, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Büyükada'da Tarihi Hacopoulos Köşkü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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