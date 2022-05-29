Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

29.05.2022 13:05

Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı Medreseyi yağıştan koruyan ve uzun yıllardır kalan üst örtü kaldırıldı Tarihi Cacabey Medresesi'nde yeniden onarım çalışmalarının bitirilmesinin ardından aslına uygun restorasyon çalışmalarına başlandı.

Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

Medreseyi yağıştan koruyan ve uzun yıllardır kalan üst örtü kaldırıldı

KIRŞEHİR - Tarihi Cacabey Medresesi'nde yeniden onarım çalışmalarının bitirilmesinin ardından aslına uygun restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kırşehir'de, Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) tarafından 1272-73 yıllarında inşa ettirilen ve dönemin fakültesi olarak da görülen medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına alındı. Kırşehirli vatandaşlar tarihi medrese de yapılan çalışmaların sevindirici olduğunu ve aslına uygun şekilde bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti. Muzaffer Kaya; restorasyonun başlatıldığını medresenin ise tarihi öneme sahip olduğunu, ecdadın mirasına da sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Ahmet Yasin Dalgalı ise; Cacabey Medresesi restorasyonunun Kırşehirli olarak kendisini mutlu ettiğini ve tanıtım aşamasında da önemli bir eser olduğunu belirtti.

Medrese, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alındıktan sonra geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. Kuruma çalışmasının sona ermesinin ardından çalışmalar yeniden başlatıldı. Caminin restore edilmesinin yanı sıra geçtiğimiz dönem belediye tarafından yapılan açık hava astronomi müzesi de tarihi eserin önündeki alanda yer alıyor. Bu müzede uzay bilimleriyle alakalı eserler sergileniyor. Cami ile uyum sağlıyor. Şehrin tanınması açısından da önemli bir değer olarak göze çarpıyor. Yapılan restorasyon çalışmalarının ise 6 ay sürmesi bekleniyor.

Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Cebrail, Medrese, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cacabey Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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