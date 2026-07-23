Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Yaşam - Son Dakika
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Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Yaşam

Çadır Höyük\'te 6 Bin Yıllık Yaşam
23.07.2026 10:28
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Yozgat'taki Çadır Höyük kazılarında 6 bin yıllık köy yaşamı modern yerleşimle benzerlikler taşıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yer alan Çadır Höyük'te sürdürülen arkeolojik kazılarda, 6 bin yıllık geçmişe sahip yerleşim düzeninin günümüz köy yaşamıyla büyük benzerlikler taşıdığı ortaya konuldu.

Çadır Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Sharon Steadman, 2026 yılı kazı çalışmalarında Kalkolitik dönemden Bizans'a, Hititlerden Selçuklulara kadar uzanan katmanlarda mimari yapıları ve dönemin yaşam tarzını anlamaya odaklandıklarını belirtti. Bölgedeki mimari ve sosyal hayatın modern Peyniryemez köyündeki yerleşimle hemen hemen aynı olduğunu vurgulayan Steadman, avlulu kerpiç evler, caddeye bakan sokak dokusu ve ev içi üretim alanlarının 6 milenyum boyunca kesintisiz bir yaşam kültürüne işaret ettiğini söyledi.

"6 bin sene boyunca insanlar burada yaşamışlar"

SUNY Cortland Üniversitesi, ABD Antropoloji Bölümü'nden Çadır Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Sharon Steadman "2026 senesinde de höyüğümüzde kalkolitik dönemden Bizans dönemine kadar devam eden bütün ana periyotlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu Demir Çağı, Hitit dönemi ve başka pek çok ana dönem de içeriyor. Aslında bu sene en önem verdiğimiz çalışmamız mimari olarak zamanında buradaki binaların nasıl yapılmış olduğu, bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak bizim için çok önemli. Çünkü 6 bin sene öncesinde de bugün Peyniryemez köyünde kazımızın bulunduğu köydeki yaşamdan daha farklı bir yaşam olmadığını oldukça benzer bir yaşam olduğunu görüyoruz. Mesela Selçuklular buraya geldiklerinde höyüğün en üst bölgesinde yaşamışlar. Çadır Höyüğü seçmelerinin sebebi ise höyüğün civarındaki su kaynakları ve diğer değerli kaynaklarmış. Burası hem çevresi hem de yaşam alanı olarak çok güzel bir höyük olduğu için insanlar burada 6 bin sene boyunca yaşamışlar. Biz de uzun seneler boyunca burada kazımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Köyümüzde bütün evlerin aynı caddeye baktığını görebiliyoruz"

Günümüzdeki yerleşim alanlarıyla benzer özellikler gösteren kısımlara değinen Steadman sözlerini şöyle sürdürdü: "Kerpiç mimari burada çok kullanılıyor. Bir avlu mutlaka oluyor. Avlunun etrafında odalar bulduk. Köyümüzde de aynı şekilde bir yerleşim düzeni görüyoruz. Mesela burada kazısını yaptığımız alanlardaki evler bir caddeye veya bir yürüme alanına bakıyor. Aynı şekilde Peyniryemez'e de bakacak olursak köyümüzde de bütün evlerin aynı caddeye baktığını görebiliyoruz. İnsanlar böylece hem birbirlerini görebiliyorlar hem de o caddede yürüyebiliyorlar. Evlerin içindeki buluntulara baktığımızda da evlerdeki bu avlularda çanak çömlek ürettiklerini görüyoruz. Kıyafetlerini de evlerin içerisindeki üretim alanlarında yapıyorlar. Tüm bunlara genel olarak baktığımızda da burada çok güzel bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Aynı zamanda höyükten güney tarafa baktıklarında da harika bir manzara ve nefis bir vadi var." - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Yaşam - Son Dakika

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