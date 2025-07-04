Çalık Camii Yeniden İbadete Açıldı

KİLİS'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp restorasyon sürecine alınan Çalık Cami, törenle ibadete açıldı. Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Çalık Camisi, restorasyonun ardından cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Açılışa; Kilis Valisi Tahir Şahin, milletvekili Ahmet Salih Dal, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve protokol üyeleri katıldı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, restorasyon sürecinin tamamlandığını ve bölgede tarihi yapıların hızlı şekilde ayağa kaldırıldığını söyledi. Tarihi camının restorasyon süreci hakkında bilgi veren Tunç, "Kilis Merkez Hacıilyas Mahallesi'nde 1682'de Hacı Ali Bin Mehmet Ağa (Çalık Hacı Ali) tarafından inşa edildi. Cami, Mevlevi sikkesi şeklindeki kitabe, süslü batı cephesi ve döneminin sanatsal çizgilerini taşıyan eşsiz mimarisiyle dikkati çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri kontrolünde, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan caminin minaresi yeniden yapıldı. Paslanmaz çelikle güçlendirilen camide, statik projeler doğrultusunda duvarlarda enjeksiyon uygulaması yapıldı" dedi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)