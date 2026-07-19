Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi

19.07.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki festivalde yarışmalar yapıldı ve konserler verildi, etkinlikler coşku ile sona erdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi.

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın konuşma yaptığı festivalde, dün gerçekleştirilen en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlikte, Ayna, Kahraman İşler, Şenel Gök, Aslıhan Çiçek ve Tuğrul Şan konser verdi.

Katılımcılar, sanatçıların seslendirdiği eserlerle doyasıya eğlendi.

Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer aldığı festival, kemençe eşliğinde horon oynanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Kabadüz, Çambaşı, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:45:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.