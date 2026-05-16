Çameli\'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Konseri'nde gençler, sevilen sanatçı Oğuzhan'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Konseri'nde gençler müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşadı. Sevilen sanatçı Oğuzhan'ın sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi. Müzik, eğlence ve birlik beraberlik dolu gecede gençler gönüllerince eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı. Konser programında Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından sanatçı Oğuzhan'a hediye takdim edildi. Programda konuşma yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gençler için sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti. - DENİZLİ