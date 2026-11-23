Denizli'nin yayla turizmi merkezi olan Sakin Şehri Çameli'nin odun ateşinde hazırlanan yöresel lezzetlerinin tarifleri, malzemeleri ve hikayeleri gastronomi mirası yapay zeka robotunda yer alacak.

Denizli'nin 'Sakin Şehir' unvanlı Çameli ilçesinde düzenlenen Elmalı Gastronomi Şöleninde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yöntemlerle hazırlanan lezzetler, Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından gelecek kuşaklara aktarılmak üzere geliştirilen GastroMAYZ yapay zeka sohbet robotu için kayıt altına alındı. Odun ateşinde hazırlanan yöresel lezzetlerin tarifleri, malzemeleri ve hikayeleri Gastronomi Mirasımızı Aktaran Yapay Zeka Robotunda (GastroMAYZ) yer alacak.

Gastronomi şöleninde yer alan lezzetlerin tarifleri, kullanılan malzemeler ve kültürel hikayeler GastroMAYZ ile kayıt altına alındığını belirten Bertan, "Gastronomi Mirasımızı Aktaran Yapay Zeka Sohbet Robotu ile geleneksel yemekler gelecek kuşaklara aktarılacaktır" dedi. Prof. Dr. Bertan: "Coğrafi özelliklere, yaşam ve yaşayış biçimine, çalışma hayatına, ekonomik geçim kaynaklarına, iklime ve tarım ürünlerine göre şekillenen kültürel değerlerin yansıması olan sofralarımız namaz vakitlerine göre kurulmaktadır." dedi.

Paylaşmanın ve dayanışmanın sofrası

Denizli mutfağında tencere yemeklerinin ön planda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bertani sözlerine şöyle devam etti:

"Denizli mutfağında, yörede yetiştirilen doğal ve mevsiminde ürünler kullanılmakta, yufka tercih edilirken sabahları doyurucu yemekler kahvaltı en önemli öğün, akşam yemeklerinde hazmettirici yemekler tercih edilmektedir. Paylaşma, kenetlenme ve dayanışma ruhunu yansıtan sofralar, sofra bezi üzerinde kasnak konarak üzerine sinilerde aşlar aynı tabakta bismillah denerek başlayıp, yemekler sırayla gelirken, yemek bitmeden diğer yemek gelmemekte, yemeğin ve ekmeğin israf edilmemesine dikkat edilmekte ve yemekten sonra dua edilmektedir. Denizli Mutfağında önemli bir yeri olan Tarna aşının, yöresel yemek kış aylarında tercih en çok tercih edilen aşlardandır. Doksan topan tarhanası olan ve doksan kütüğü olan kışı rahat geçirirmiş derler. Keşkek, ziyafet sofralarının, düğünlerin ve kutlamaların vazgeçilmez aşıdır. Düğünler dışında her türlü kutlamalarda yağmur duasından asker göndermeye kadar toplu yemektir"