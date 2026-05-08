Çameli Masal Festivali coşkuyla tamamlandı

Çameli'de iki gün boyunca süren Masal Festivali, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı festival büyük beğeni topladı.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çameli Yerel Eylem Grubu, Cittaslow Çameli Ofisi ve Çameli Atatürk İlkokulu iş birliğinde düzenlenen Masal Festivali yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca dolu dolu geçen festival, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlara sahne oldu. Festival süresince gerçekleştirilen masal anlatımları, çeşitli gösteriler ve eğitici etkinlikler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Festivalin son gününde düzenlenen halat çekme, ebru sanatı, kabak oyma, taş boyama ve sek sek oyunları renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların neşesi ve ailelerin yoğun katılımıyla festival coşkulu bir atmosferde tamamlandı. Katılımcılar, çocukların hem eğlenip hem öğrenmesine katkı sağlayan etkinliklerin geleneksel hale getirilmesini istediklerini ifade etti. - DENİZLİ