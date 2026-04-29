Çameli\'nde Kut\'ül Amare Zaferi coşkuyla anıldı

Osmanlı Ordusu'nun 1916 yılında Irak'ın Kut bölgesinde İngiliz kuvvetlerine karşı kazandığı Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü, Çameli'nde düzenlenen anlamlı programla anıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Osmanlı Ordusu'nun 1916 yılında Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı tarihi Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Çameli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anma etkinliğinde öğrenciler tarafından şiir dinletileri sunulurken, tiyatro gösterisi ve video sunumlarıyla Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda, milli mücadele ruhu ve kahramanlık destanları genç nesillere aktarılırken, tarih bilincinin önemine dikkat çekildi. - DENİZLİ