Çamlıhemşin'de Eşsiz 'Sis Denizi' Manzarası - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de Eşsiz 'Sis Denizi' Manzarası

27.06.2026 10:36
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Rize'nin yaylalarında oluşan 'sis denizi', dronla kaydedilen muhteşem görüntülerle dikkat çekiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimli yaylalardaki "sis denizi" dronla kaydedildi.

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yaylalar, sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla ziyaretçilerini cezbediyor.

Bölge sakinleri, büyükbaş hayvanlarını otlatırken bir yandan da doğanın sunduğu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Huser ve Avusor yaylalarında da sisle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.

Zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle dikkati çeken Kaçkar Dağları, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Huser başta olmak üzere Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları da "sis denizi" manzarasıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Yaylalarda oluşan "sis denizi" ile doğanın sunduğu güzellikler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çamlıhemşin'de Eşsiz 'Sis Denizi' Manzarası - Son Dakika

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