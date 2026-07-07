Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale genelinde yürütülen arkeolojik bilimsel kazıların başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Çanakkale'de devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Kültür Sanat › Çanakkale'de Arkeolojik Kazı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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