Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kitap Bağışıyla Kütüphaneye Destek Verdi

Kültür Sanat

Güvenli Limanlardan Aydınlık Geleceğe Projesi kapsamında, okuyucuların önerisi üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü personelince alınan kitaplar, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasemin Topsakal, kitapların bağışlanması dolayısıyla kütüphanede düzenlenen programda kitapları okuyucuyla buluşturmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, emniyet müdürü yardımcıları, şube müdürleri, birim amirlerinin desteğinin büyük olduğunu ifade eden Topsakal, "Onların katkıları ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'ndeki görevlilerimizin de vesile olmasıyla birbirinden güzel bu kitapları okuyucularıyla buluşturduk. Umarım 100 kitap, yüzlerce, binlerce kişiye ulaşır. Gençlerimizin aydınlanması açısından emniyet olarak küçük bir ışık bile yakabiliyorsak ne mutlu." diye konuştu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünal da emniyetin böyle bir desteğinin olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

İlerleyen günlerde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile birçok projeye imza atacaklarını belirten Ünal, "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü için 'kitap dostu', 'kütüphane dostu emniyet' diye bahsetmek istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Diğer kurumlarımızdan da böyle bir desteği bekliyoruz. Böyle bir toplu bağışın düşünülmesi güzel. Çocuklar ve gençler için yapılan bu hizmeti takdir ediyorum." dedi.