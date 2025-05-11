Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan video ile ziyarette şehit annelerine saygı ve minnet ifade edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çanakkale İl Jandarma Komutanı Aslan'dan şehit annelerine ziyaret - Son Dakika
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